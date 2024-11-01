Светлана Лобода озвучила условия для выступления перед россиянами

Светлана Лобода готова выступить перед россиянами почти за 15 млн. Певица опасается ехать в Россию, зато охотно рассматривает мероприятия за рубежом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артистка готова выступить перед россиянами за 140 тыс. евро (почти 15 млн рублей). За час концерта она обещает спеть известные хиты. После мероприятия Светлана желает отправиться в люксовый отель, где ее должны ждать 18 готовых номеров для всех членов команды.

Певица и два ее ближайших помощника летают бизнес-классом.

Ранее певице Светлане Лободе пригрозили срывом концерта в ОАЭ из-за инцидента в Ереване. Артистку попросили отказаться от политических высказываний. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Дмитрия Певцова задолжала за оплату воды почти 14 тысяч рублей.