Лобода воздержится от критики России из-за страха отмены концерта в ОАЭ

Организаторы выступления в ОАЭ провели беседу с украинской певицей Светланой Лободой о том, что ей придется отказаться от политических высказываний на предстоящем выступлении в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Накануне выяснилось, что Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить СВО. В команде исполнительницы рассказали журналистам, что инцидент произошел на концерте певицы в Ереване два года назад.

Организаторы шоу в Дубае предупредили звезду, что если подобное случится на их мероприятии, то исполнительница потеряет возможность зарабатывать в стране. Вдобавок ей пригрозили штрафом и запретом на въезд в страну. По данным Mash, Лобода согласилась с условиями организаторов, поскольку «учла просевшие доходы».

Лобода уехала из России в 2022 году после начала спецоперации, но направилась не на Украину, а в Литву. За годы выступления в РФ и исполнение песен на русском языке ее имя внесли на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

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