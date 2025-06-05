Светлана Бондарчук рассказала, почему скрывает 26-летнюю дочь Варвару с ДЦП

Светлана Бондарчук рассказала, почему скрывает 26-летнюю дочь с ДЦП. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу Саши Сулим.

В 2012 году Светлана рассказала, что дочь Варвара родилась с ДЦП. По словам знаменитости, наследница никогда не жила в пансионатах — все время она находилась дома с родными и сиделками. Однако на этом откровения звездной мамы закончились: Светлана перестала рассказывать о ней в соцсети и делиться совместными снимками. В новом интервью она призналась, что скрывать дочь — ее осознанный выбор.

«Если мы приняли решение об этом не говорить, не показывать, значит, нам так будет проще, потому что этот ребенок с нами на всю жизнь. Это надо понимать и уважать наш выбор. Если ты публичный человек — это не значит, что ты должен все показывать. Дайте нам возможность выбирать самостоятельно, что мы хотим», — высказалась знаменитость.

Светлана назвала себя закрытым человеком и отметила, что никогда не будет говорить, о чем не хочет.

Ранее Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором из-за осуждения общества. Подробности читайте в этой новости.

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