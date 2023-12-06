Светлана Бондарчук потерпела фиаско после подачи нового иска о разделе имущества. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Светлана Бондарчук второй раз за 2023 год подает в суд на бывшего мужа. Несмотря на то, что при разводе экс-супруги пришли к согласию, Светлана хочет пересмотреть решение о разделе имущества.

Первый иск она подала в сентябре, но спустя месяц его вернули. Как выяснилось, адвокаты знаменитости не предложили режиссеру добровольно уладить вопрос и не отправили ему письмо.

30 ноября Бондарчук вновь подала иск, но суд опять вернул жалобу. На этот раз адвокаты не представили доверенность от имени Светланы.

По информации источника, в списке на раздел имущества значатся квартира в центре Москвы и загородный дом в элитном поселке.

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