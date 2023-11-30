Режиссер Федор Бондарчук купил Паулине Андреевой элитную квартиру в Петербурге

Режиссер Федор Бондарчук купил жене Паулине Андреевой элитную квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Woman.ru.

В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие «Вид на Неву». Торжество посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Ксения Собчак. Поднявшись на сцену, журналистка случайно раскрыла секрет Федора.

По словам Ксении, во время последней встречи режиссер показал ей фотографии новой квартиры в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, Федор подарил эту недвижимость супруге. На данный момент ни Бондарчук, ни Андреева никак не комментировали высказывание журналистки.

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