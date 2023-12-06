56-летний актер Александр Лазарев назначен главным режиссером ЦАТРА. Об этом сообщает РИА Новости.

Спустя три года в Центральном академическом театре Российской Армии появится главный режиссер. Им станет актер Александр Лазарев.

«В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев», — сообщил инсайдер.

Напомним, что в 2022 году данный пост был предложен сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Однако он согласился поставить лишь несколько спектаклей.

Театр начал свое существование в феврале 1930 года. Главными режиссерами заведения в разные годы были Александр Дунаев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец и Борис Морозов. С 2020 года эта должность была вакантной.

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