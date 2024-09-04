Светлана Бондарчук отказалась от иска о разделе имущества с бывшим мужем

Телеведущая Светлана Бондарчук (по паспорту Рудская — прим. «Страсти») отказалась от иска о разделе имущества с экс-супругом, Федором Бондарчуком. Об этом сообщили mk.ru в пресс-службе Симоновского суда.

Светлана отказалась от иска 4 сентября. Она отозвала свое заявление, в связи с чем рассмотрение дела прекращено.

В браке с режиссером телеведущая родила сына Сергея и дочь Варвару, которой диагностировали ДЦП. У супругов, которые развелись в 2016 году, есть внучки Маргарита и Вера. В 2019 году Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, а Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко в 2020 году.

Иск о разделе имущества телеведущая подала в конце августа. Она хотела отсудить у Бондарчука 50% бизнеса и недвижимость. Подруга Светланы рассказывала, что режиссер перестал содержать бывшую жену. Из-за этого она считает, что Федор должен ей половину доходов от проектов, на которых он зарабатывал во время брака. Также Светлана планировала поделить имущество.

Продюсер Евгений Морозов считает, что иск Бондарчук подала не просто так. По одной из версий, причиной этому мог стать развод Федора с молодой женой. Светлана, опасаясь дележки имущества между Бондарчуком и Андреевой, решила заранее отсудить у него свою долю.