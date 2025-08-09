Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась около 15 млн рублей

Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась около 15 миллионов рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Вчера актер узаконил отношения с возлюбленной, которая моложе него на 14 лет. Торжество началось в концертном зале Барвиха Luxury Village и продолжилось в одном из яхт-клубов Москвы.

По данным издания, праздник в яхт-клубе «Фарватор» обошлось звездной паре в несколько миллионов рублей: депозит и аренда места стоила от 350 тысяч, а кухня по двенадцать тысяч на человека. Среди алкоголя были такие напитки, как «Чивас», просекко и другие дорогие напитки, стоимость которых составила еще около миллиона рублей. На десерт пара устроила чайную церемонию с настоящим самоваром и тортом.

Однако самое дорогое на свадьбе оказалась развлекатальная программа. На свадьбе выступили «Иванушки International» за пять миллионов миллионов рублей и группа PIZZA — за два.

Из звездных друзей на свадьбе присутствовали Михаил Галустян, Александр Цыпкин, Гоша Куценко, Никита Ефремов, Антон Привольнов и другие коллеги по цеху.

