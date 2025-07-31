Прохору Шаляпину пришлось объясняться из-за свадьбы с кондитером на ток-шоу

Певец Прохор Шаляпин вышел на связь с комментариями по поводу четвертой женитьбы. Многие поверили, что он связал себя узами брака с кондитером Ольгой Вашуриной. Однако артист призвал не воспринимать это всерьез.

Шаляпин записал обращение к поклонникам. В нем объяснил, что свадьба с Вашуриной постановочная и организована ради рейтингов.

«Прошу всерьез не относиться, это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь. Я уже вижу попытки комментировать, как будто все по-настоящему и это моя четвертая свадьба. Конечно, нет. Это шоу игровое, телевизионное», - произнес Шаляпин.

Он указал на «прекрасные, теплые, дружеские отношения» с Ольгой. Однако отметил, что реальную свадьбу не стал бы снимать в рамках шоу.

«Пожалуйста, не нужно это воспринимать всерьез. Свою настоящую жизнь, реальную свадьбу я естественно не в шоу «Свадьба вслепую» буду снимать», - пролил свет Прохор.

Вместе с Вашуриной 29 июля артист появился на премьере сериала «Три сестры». Ольга подыгрывала певцу и заявила, что они обсуждают рождение детей. Вашурина якобы была у врача и проверила свое состояние.