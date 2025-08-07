Актер Павел Деревянко собрал друзей на мальчишник в Москве

Актер Павел Деревянко собрал друзей в Москве на мальчишник. Мужская компания арендовала яхту, танцевала и веселилась в шортах и ярких халатах. Большую часть праздника артист оставил за кадром, ограничившись несколькими видео в соцсетях.

6 августа Деревянко встретил друзей в своем доме. На веранде компания произносила тосты за любовь. Павел в приподнятом настроении записал видео и сообщил: «Дорогие друзья, у нас сегодня мальчишник. Вот хорошая часть моих друзей». Артист заметил, что его мальчишник совпал с Днем подкаблучника.

После празднования в доме компания отправилась плавать на яхте. Веселье сопровождалось музыкой и танцами, для мужчин сервировали огромные подносы с фруктами. Деревянко написал под одним из видео: «Мальчишник без девчонок».

Невеста Павла Зоя Фуць праздновала девичник в Стамбуле на прошлой неделе. Женская компания арендовала коттедж и устроила вечеринку у бассейна. Отдых завершился посещением концерта певца Джастина Тимберлейка.

Напомним, свадьба Деревянко и Фуць должна состояться 8 августа. Актер сделал предложение в мае. Он вывел избранницу на футбольное поле во время матча, встал на колено и предложил руку и сердце.