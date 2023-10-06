Супруга Николая Дроздова опровергла новость о раке 86-летнего телеведущего. Об этом сообщает Пятый канал.

В Сети появилась информация о плохом состоянии Дроздова. Сообщалось, что у ведущего передачи «В мире животных» выявлено новообразование предстательной железы. Татьяна Дроздова эмоционально отреагировала на слухи о болезни супруга.

По словам Дроздовой, здоровью телеведущего ничего не угрожает: он находится дома вместе с семьей. «Николай Николаевич рядом. Вы что-то хотели ему сказать? Он здесь, и все слава богу», — высказалась женщина.

По информации источника, телеведущий был возмущен звонком журналистов. Он попросил супругу больше не отвечать на «глупые звонки».

Ранее мы писали о том, что 86-летний Николай Дроздов может победить рак при назначенном лечении. Подробности смотрите в этой статье.

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