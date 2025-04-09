Сумма сделки — 120 млн: названы новые владельцы особняка Ивлеевой в Подмосковье

Владимир Вдовиченков купил особняк Насти Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн. Недвижимость досталась блогерше после развода с Элджеем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, сделка состоялась в конце марта. Теперь особняк в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе принадлежит артисту и его возлюбленной Елене Лядовой. Два этажа, 364 квадрата, гараж на 5 автомобилей и 15 соток земли — все это оценивалось в 150 млн рублей. Но из-за накопившихся долгов Насти цену снизили на 30 млн.

На данный момент Владимир не комментировал покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что за 2024 год бизнес Насти Ивлеевой на чипсах не принес прибыли. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочка певца Дмитрия Маликова заработала на косметике 1,4 млн за год.