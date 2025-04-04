Прибыли нет: раскрыто, что случилось с бизнесом Насти Ивлеевой на чипсах

Бизнес блогера Насти Ивлеевой на чипсах и энергетиках не принес прибыль в 2024 году. Он показал отрицательные значения.

На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Судя по публикуемым источником данным, выручка компании составила 1,7 млрд рублей, что на 40% меньше предыдущих значений. Прибыль оказалась отрицательной – минус 428 тысяч. Падение составило 102%.

Отмечается, что на пике популярности бизнес приносил почти 3 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что косметический бренд блогера Лерчек стал убыточным. За 2024 год прибыль превратилась в убыток – он составил 98 млн рублей. Еще в 2021 году компания приносила 2,9 млрд рублей.