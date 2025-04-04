Опубликовано 04 апреля 2025, 16:241 мин.
Прибыли нет: раскрыто, что случилось с бизнесом Насти Ивлеевой на чипсах
Светский хроник: за 2024 год бизнес Насти Ивлеевой на чипсах не принес прибыли.
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Бизнес блогера Насти Ивлеевой на чипсах и энергетиках не принес прибыль в 2024 году. Он показал отрицательные значения.
На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».
Судя по публикуемым источником данным, выручка компании составила 1,7 млрд рублей, что на 40% меньше предыдущих значений. Прибыль оказалась отрицательной – минус 428 тысяч. Падение составило 102%.
Отмечается, что на пике популярности бизнес приносил почти 3 млрд рублей в год.
Ранее сообщалось, что косметический бренд блогера Лерчек стал убыточным. За 2024 год прибыль превратилась в убыток – он составил 98 млн рублей. Еще в 2021 году компания приносила 2,9 млрд рублей.