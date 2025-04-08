Раскрыта выручка бизнеса дочки Дмитрия Маликова

Дочка Дмитрия Маликова заработала на косметике 1,4 млн за год. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Стефания владеет брендом одежды, а еще компанией ООО «Бьютибайстеша». По данным источника, за 2024 год блогерша заработала на косметике 1,4 млн рублей прибыли, а выручка составила 2,8.

При этом Звездач утверждает, что у дочки певца есть долг перед налоговой в 358 рублей.

Сама Маликова не подтверждала новость о задолженности.

Ранее Стефания Маликова пожаловалась на редкую форму лица в день 25-летия. Дочка певца опубликовала архивное фото и заявила, что считает свою внешность «изюминкой». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бизнес беременной Иды Галич терпит многомиллионные убытки из-за просевшего качества. На блогершу оформлена компания по производству и доставке суши.