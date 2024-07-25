«Судится, мстит и скандалит»: Ксения Собчак раскритиковала поведение Фадеева

Журналистка Ксения Собчак заявила, что Максим Фадеев постоянно мстит и скандалит. Ксения отреагировала на конфликт продюсера и Глюкозы в Telegram-канале.

После выступления в Красноярске Фадеев заявил о намерении лишить Глюкозу псевдонима и прав на исполнение песен. Журналистка встала на сторону певицы и сообщила, что продюсер получил большие деньги от семьи Глюкозы.

Также Ксения осудила характер Максима, назвав его мстительным и скандальным. Собчак привела в пример Яну Рудковскую, Игоря Крутого и их взаимоотношения с артистами. По ее словам, продюсерам удается сохранять дружбу с подопечными даже после разрыва контракта.

«У Максима Фадеева почему-то все его «создания» неблагодарные и бегут от него, «сволочи». А вот от Игоря Крутого не бегут и дружат, от Яны Рудковской не бегут. И только Фадеев постоянно судится, мстит и скандалит. Удивительное совпадение, да? Не говоря уже о том, что в случае с Глюкозой он получил большие деньги за то, что она имеет все права исполнять свои песни», — высказалась знаменитость.

Ранее 38-летняя певица Глюкоза впервые вышла в свет после скандала в Красноярске. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин обратил внимание на состояние мужа певицы Глюкозы.