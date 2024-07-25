«Не стесняются выходить в таком состоянии»: Виталий Бородин обратил внимание на вид мужа Глюкозы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на состояние мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова. Он привел кадры, на которых супруг артистки позировал журналистам, широко открыв глаза.

«Муж Глюкозы, как думаете, под чем он? Им, видимо, скучно в этой жизни, что не стесняются на публику выходить в таком состоянии», - написал Бородин.

Глава ФПБК предположил, что соответствующий вид Чистякова – это искусственный интеллект.

Под публикацией Бородина в его Telegram-канале заметили схожее состояние Чистякова и его жены.

«Похоже, у них это семейное», «Страх божий», «Явно не снотворные», - писали под постом.

Напомним, 20 июля певица выступила в Красноярске в неадекватном состоянии. Позже она объяснила, что находилась под действием снотворного и антидепрессантов. Глюкоза призналась: последний месяц был сложным, так как умерла ее бабушка, произошло «предательство» со стороны продюсера. Спустя два дня после концерта у певицы заблокировали счета в нескольких банках. Имя Глюкозы исчезло с афиш концерта в Москве, запланированного на 29 сентября.