Судебный процесс над Павлом Дуровым может продлиться до 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Если судебный процесс над бизнесменом затянется на 3 года, то он проведет это время за решеткой. Есть и другой вариант, согласно которому Павла отпустят под домашний арест с выплатой залога до 50 млн евро.

Член адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирина Сидорова считает, что сотрудники правоохранительных органов могут запросить арест, основываясь на количестве гражданств Дурова. По мнению Ирины, бизнесмен сможет избежать заключения, если у него будет место для проживания в стране.

По информации источника, на данный момент Павла допрашивают, но его представителям не показывают материалы дела.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что за арестом бизнесмена Павла Дурова стоит Вашингтон. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что офис задержанного основателя Telegram Павла Дурова в Дубае пустует.