Мраморные полы, двери из дорогостоящего дерева и пустота внутри: как выглядит офис Дурова в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. Офис его компании находится в Дубае. Журналисты решили выяснить, что происходит там во время отсутствия хозяина. Оказалось, что помещение пустует, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Дуров не работал вместе с командой по юридическому адресу компании. Журналистов, которые решили его проверить, встретили мраморные полы бизнес-центра, двери из дорогостоящего дерева и пустота внутри.

По всей видимости, Павел решил соблюсти законы Эмиратов и арендовал офис для регистрации бизнеса. Он обходится основателю мессенджера в 13 млн рублей в год. Команда миллиардера насчитывает порядка 50 человек.

Ранее близкие Дурова объяснили, зачем он полетел в Париж. Они предполагают, что Павел хотел сдаться французским властям.