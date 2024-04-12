Судебные приставы взыскивают с компании Гарика Харламова 60 тысяч рублей

Компанией «Хот Дог Бульдог», частью которой владеет российский шоумен Гарик Харламов, заинтересовались судебные приставы. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, судебные приставы взыскивают с компании звезды 60 425 рублей. Исполнительное производство было начато после того, как в феврале 2024 года «Хот Дог Бульдог» проиграл суд фирме «Кантриком», занимающейся предоставлением связи для бизнеса. С августа по ноябрь 2022 года кафе быстрого питания комика не платило за связь.

Согласно решению суда, организация Харламова осталась должна «Кантриком» более 58 тысяч рублей. На этой неделе дело передали судебным приставам.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов потерял 33 млн рублей на продаже сосисок в «Хот Дог Бульдог». Примечательно, что на протяжении трех лет у заведения копятся лишь убытки.

Также сообщалось, что суд в Москве вернул исковое заявление религиозного активиста Александра Морозова, требовавшего блокировки страниц Харламова.