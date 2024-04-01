Суд вернул иск религиозному активисту, требовавшему блокировки страниц Харламова

Суд в Москве вернул исковое заявление религиозного активиста Александра Морозова, в котором он требовал заблокировать страницы шоумена Гарика Харламова. Однако решение не удовлетворило истца, и он подал апелляцию. Жалоба будет рассмотрена 4 апреля.

Подробности сообщает РИА Новости.

В иске глава группы «Братство Морозов-златоуст» просил заблокировать YouTube-канал комика и его страницу во «ВКонтакте», удалить публикации, а также принести извинения. Морозов хотел, чтобы Харламов впоследствии 6 раз зачитал принятое решение.

Однако Люблинский суд столицы вернул заявление. В качестве обоснования указывалось несоблюдение требований процессуального закона.

Морозов подал апелляцию, ее рассмотрит Мосгорсуд. В качестве ответчиков выступают ООО «Гугл» и «Вконтакте».

Для Морозова этот иск к представителю шоу-бизнеса не первый. Ранее он предъявлял претензии другим знаменитостям, в частности, блогеру Анастасии Ивлеевой. Обычно иски отклонялись, некоторые направляли на повторное рассмотрение.

Ранее стало известно, что Харламов появится в новом эпизоде мультсериала «Простоквашино». Он предстанет в мультяшной версии себя. Выход новой серии запланирован на осень 2024 года.