Раскрыто, сколько миллионов Гарик Харламов потерял на продаже сосисок

Резидент Comedy Club Гарик Харламов потерял 33 миллиона рублей на продаже сосисок в Hot Dog Bulldog. Об этом стало известно сайту Kp.ru.

Бизнесом юморист решил заняться еще в 2021 году. Вместе с партнерами он открыл сосисочную, однако компания все никак не может принести владельцам прибыль. На протяжении трех лет у заведения копятся лишь убытки. Так, за 2023 год Харламов с товарищами потерял 33,3 миллиона рублей.

Впрочем, этот результат лучше того, что показывал бизнес в 2021 и 2022 годах. Тогда партнеры ушли в минус сначала на 56 миллионов рублей, а затем на 63 миллиона рублей.

Также у Гарика есть еще одна компания под названием «Бульдог». И она особой прибыли ему тоже не приносит. В 2023 году ее чистый убыток составил 970 тысяч рублей.

Напомним, что в марте текущего года ФНС заблокировала счета компании по доставке еды «Здрасьте, приехали!» комика Гарика Харламова. Руководителем бизнеса числится сводная сестра артиста.

Ранее была раскрыта причина развода Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Ее озвучила сваха Роза Сябитова.