Суд заочно заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Щербакова

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Щербакову предъявили обвинение по статье «Вымогательство». Срок ареста исчисляется с момента задержания подозреваемого на территории России либо его экстрадиции на родину.

Как пишет ТАСС, в ходе заседания прокурор заявил, что заочный арест требуется для международного розыска и дальнейшей передачи России экс-гендиректора «Ленфильма». В настоящий момент он находится в Турции и объявлен в международный розыск.

Ранее мы писали, что в отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь»*(признан в РФ СМИ-иноагентом), российского журналиста Михаила Зыгаря** (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело о фейках. Сам журналист в настоящий момент проживает в Германии.

Также сообщалось, что Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Алексея Панина* (признан в РФ иноагентом) из-за призывов к терроризму.