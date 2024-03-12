Мосгорсуд утвердил заочный арест Алексея Панина* из-за призывов к терроризму

Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) из-за призывов к терроризму. Об этом сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда, который заочно заключил под стражу актера. Также в суде не удовлетворили его апелляционную жалобу.

Напомним, что артист давно не проживает на территории РФ. Сейчас он находится в США, где зарабатывает на продаже курсов по актерскому мастерству. Также он устраивает встречи, во время которых играет с гостями за деньги в «Мафию».

В США Алексей находится не один, а вместе с 16-летней дочкой. Его наследница рассказала о трудностях проживания в другой стране. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Иосиф Пригожин озвучил диагноз госпитализированной внучки.

*признан иноагентом на территории РФ