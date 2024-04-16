Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* (признан в РФ иноагентом) по делу о публичном распространении фейков о ВС РФ. Информация об этом появилась официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении бывшего главреда «Дождя»** (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) в СИЗО на время расследования уголовного дела по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды») УК РФ.

Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Журналисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте текущего года в отношении Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело о фейках. Уточняется, что внимание правоохранителей привлек пост журналиста о событиях в Буче, который он опубликовал в апреле 2022 года.

Позднее мы писали, что мать Зыгаря* тяжело больна и может не дожить до конца года.

*(признан в РФ иноагентом)