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Опубликовано 13 марта 2024, 15:54
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«Больше года не протянет»: мать Михаила Зыгаря* оказалась тяжело больна

Регнум: мать Михаила Зыгаря* тяжело больна и может не дожить до конца года.
«Больше года не протянет»: мать Михаила Зыгаря* оказалась тяжело больна

© Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA/East News

Мать журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом на территории РФ) тяжело больна и может не дожить до конца года. Об этом рассказал отец писателя Виктор – он навещает бывшую жену и видит, что «болезнь прогрессирует».

Подробности приводит ИА Регнум.

Женщина проживает в Москве, за ней ухаживает сестра журналиста, есть сиделка.

«Моя первая жена, мама Миши*, сейчас очень плоха. Я думаю, она больше года не протянет, даже меньше», - рассказал Виктор и добавил, что у экс-супруги деменция.

Он считает, что сыну можно было бы не приезжать в Россию, но если мать умрет, ему нужно попрощаться.

Ранее Виктор заявлял, что в связи с уголовным делом сын не приедет в Россию из США, опасаясь ареста. Родственник рассказывал, что решение уехать за границу было «волей» Михаила*.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA/East News
Источник:ИА Регнум
Автор:Лилия Караева
Теги:
журналист
мать
болезнь