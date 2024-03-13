«Больше года не протянет»: мать Михаила Зыгаря* оказалась тяжело больна
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Мать журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом на территории РФ) тяжело больна и может не дожить до конца года. Об этом рассказал отец писателя Виктор – он навещает бывшую жену и видит, что «болезнь прогрессирует».
Подробности приводит ИА Регнум.
Женщина проживает в Москве, за ней ухаживает сестра журналиста, есть сиделка.
«Моя первая жена, мама Миши*, сейчас очень плоха. Я думаю, она больше года не протянет, даже меньше», - рассказал Виктор и добавил, что у экс-супруги деменция.
Он считает, что сыну можно было бы не приезжать в Россию, но если мать умрет, ему нужно попрощаться.
Ранее Виктор заявлял, что в связи с уголовным делом сын не приедет в Россию из США, опасаясь ареста. Родственник рассказывал, что решение уехать за границу было «волей» Михаила*.
*признан иноагентом на территории РФ