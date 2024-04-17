На Украине предъявили обвинение российскому оперному певцу за поддержку СВО

Народному артисту России, солисту Мариинского театра Василию Герелло предъявили на Украине обвинение за поддержку СВО. Информация об этом появилась в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Музыкант, помимо прочего, обвиняется в том, что он якобы публично призывал к изменению государственных границ и устройства Украины, а также к «агрессивной войне».

Офис генпрокурора не стал называть имени фигуранта дела, но опубликовал фото, на котором изображен Герелло.

В тексте сказано, что оперный певец использовал медийные ресурсы, чтобы «пропагандировать российскую идеологию» на многочисленную аудиторию. По информации Генпрокуратуры, Герелло в марте 2022 года поучаствовал в концерте-митинге в Москве в честь годовщины вхождения Крыма в состав России. В ходе трансляции артист провозгласил речь в поддержку президента РФ Владимира Путина, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках.