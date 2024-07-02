Суд взыскал с уехавшего из РФ Дмитрия Быкова* задолженность за коммуналку

В Москве суд взыскал задолженность с уехавшего из России писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о долгах по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задолженности не раскрывается.

Напомним, Минюст РФ включил писателя Дмитрия Быкова* в список иноагентов в июле 2022 года. Летом 2023-го публициста оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах. В его социальных сетях не было маркировки со статусом иноагента.

В начале текущего года на писателя был составлен протокол по административной статье об участии в нежелательной организации. Эмигрировавшему в США литератору тогда грозил штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее Быков* заявил, что певица Алла Пугачева довела пошлость до совершенства.

Также юморист Илья Соболев рассказал, что ему не разрешили выступить с концертом в Костроме. Артист уточнил, что местные чиновники запретили ему выходить на сцену из-за мата, «ерунды и полного бреда» в выступлениях.