«Пошлости хватает»: писатель Дмитрий Быков* высказался об Алле Пугачевой

Писатель Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что Алла Пугачева довела пошлость до совершенства. Об этом сообщает YouTube-канал Demetrio Albertini.

Писатель Дмитрий Быков*, который в 2015 году взял интервью у Аллы Пугачевой, рассказал, что думает о певице сейчас. По словам прозаика, певицу можно поставить в один ряд с Ниной Руслановой.

«Алла Пугачева является реинкарнацией великих женщин — Вяльцевой, Плевицкой — которые создали стиль русского шансона. Тоже новый фольклор — городской, сельский, но в новом преломлении. Может быть, отчасти Руслановой. Не случайно ее так любила Шульженко», — рассказал он.

Поэт также напомнил, что в репертуаре Пугачевой были песни, напоминающие шансон.

«Пугачева — безусловно, гениальное явление. Даже в пошлости, которой у нее хватает, — гениальна. Потому что стилистически цельная, доводящая эту пошлость до совершенства, до хрустального звона», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачевой.

*Признан иноагентом на территории РФ.