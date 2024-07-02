«Пошлость и нецензурщина»: выступление комика Соболева в российском городе сорвали

Популярный комик Илья Соболев высмеял отказ руководства костромского ДК в проведении его концерта. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Как признался артист, местные чиновники запретили ему выходить на сцену из-за мата, «ерунды и полного бреда» в выступлениях. Юмористу также указали, что его шоу «понижают культурный уровень» зрителей.

Соболев отреагировал на отказ шутливым роликом, в котором с грустью ходит по улицам, а в подписи к видео указал, что это «разбило его сердце».

«На нашей сцене размещены герб и флаг страны, как вы представляете себе выступление Соболева? Мы ставим заслон пошлости и нецензурщине. Мы вынуждены вам отказать, — сказано в официальном письме комику.

Ранее мы писали, что в Тюмени без объяснения причин отменили выступление певца Slava Marlow.

Также сообщалось, что две поклонницы Агутина обратились в полицию, так как их не пустили на концерт.