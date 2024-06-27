Суд взыскал с лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова долг за коммунальные услуги

Суд взыскал с лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировым судьей <…> вынесены два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате коммунальных услуг», — сказано в сообщении.

Примечательно, что в марте текущего года суд отказал Жукову в правах на ряд композиций «Руки вверх!», созданных в конце 1990-х годов. Музыкант попытался оспорить права на песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и ряд других.

В суде уточнили, что артист знал о существующих правоотношениях, однако за 20 лет их никак не оспаривал, вследствие чего иск был отклонен.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил гонорар бывшего солиста «Руки вверх!» Алексея Потехина.

Также Сергей Жуков заговорил про развод с супругой.