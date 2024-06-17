«Жуков дал кормушку»: продюсер оценил гонорар экс-солиста «Руки вверх!» Потехина

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что группа бывшего солиста «Руки вверх!» Алексея Потехина «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» установила себе гонорар в 1 миллион рублей. Его слова приводит сайт «Страсти»

«Конечно, Сережа Жуков дал, я считаю, хороший денежный куш всем солистам - бывшим и нынешним. Именно кормушку, на которой они могут до конца своих дней зарабатывать, включая Алексея Потехина и Елизавету Роднянскую. Они все работают. Они все гастролируют в капустнике дискотек 1990-х и 2000-х. На мой взгляд, вполне естественно, что гонорар у Потехина в восемь раз меньше, чем у Сергея Жукова. Сережа, он лидер, он руль этой группы. Он имеет право брать и 20 млн рублей за концерт, если захочет, но никак не участники, а тем более бывшие», - поделился шоумен.

Дворцов отметил, что гонорар коллектива Потехина является достойным, поскольку многим артистам приходится выступать за гораздо меньшие деньги.

«Ну что, хорошо, что 1 млн рублей берет. Слава Богу, что не меньше. Потому что есть некоторые артисты, которые берут просто смешные деньги. И за 100 тысяч, и за 70 готовы съездить в какой-то Урюпинск, в какую-нибудь глушинку, деревушку, да и выступить в каком-нибудь ДК. Поэтому это, на мой взгляд, соответствующий гонорар, чтобы, ну, на каких-то определенных моментах на него прожить», - заключил продюсер.

Ранее Сергей Жуков заговорил про развод с супругой.