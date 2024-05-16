«Сейчас у всех отцы уходят»: Сергей Жуков заговорил про развод с женой

Певец Сергей Жуков признался, что дочь спрашивает про его уход из многодетной семьи. Сергей поделился откровением в эфире шоу «Медийные лица» на RUTUBE.

По мнению артиста, современных детей волнуют две проблемы: буллинг в школе и разводы родителей. Жуков признался, что дочь боится его развода с Региной Бурд.

«Дочка говорит и плачет: «Вы не разведетесь?». Я спрашиваю, с чего она это взяла. Она отвечает: «Сейчас у всех отцы уходят»», — рассказал Сергей.

По словам певца, развод родителей и буллинг в школе станут основными темами второго сезона «Плаксы».

Ранее Сергей Жуков рассказал о воспитании пятерых детей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Наталья Подольская назвала поездку на «Евровидение» с Виктором Дробышем «страшным сном». Артистка представляла Россию на музыкальном конкурсе в 2005 году.