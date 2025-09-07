Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги

Суд взыскал с Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги. Подробности приводит РИА Новости.

С комика и телеведущего в судебном порядке взыскали задолженность по оплате коммунальных услуг. По данным издания, речь идет о платежах за содержание жилья, отопление и электроснабжение квартиры, расположенной на юго-востоке столицы. Какая именно сумма подлежит выплате, в сообщении не уточняется.

Согласно информации издания, решение было принято судом после рассмотрения дела о неуплате коммунальных услуг. Подробности и возможные причины образования задолженности не разглашаются.

