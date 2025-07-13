«До сих пор не могу выбрать девушку»: Тимур Батрутдинов раскрыл причину неудачной личной жизни

Комик и резидент Comedy club Тимур Батрутдинов пожаловался на неудачи в личной жизни и обвинил в своих проблемах развлекательное шоу «Холостяк», в котором принимал участие.

«Я вот до сих пор не могу выбрать девушку. Все из-за „Холостяка“… Как шоу назовешь, так оно и поплывет. „Холостяк“… Вот если бы „Женатик“ назвали, все было бы супер. Подумайте», – пошутил Тимур в эфире подкаста «Сетка» на ТНТ.

Он также признался, что с легкостью соглашается на съемки в подобных проектах. Сейчас Батрутдинов работает в шоу «Мастер игры» с теми же продюсерами, которые были в «Холостяке».

«Это те же самые люди, те же самые прекрасные девушки. Я очень надеялся, что они будут поласковее со мной, чем в „Холостяке“», — сказал Тимур, добавив, что в итоге его сделали «пушечным мясом».

Ранее Тимур Батрутдинов рассказал о флирте с внучкой первого президента Узбекистана в реалити-шоу «Мастер игры». Комик не стал скрывать, что его впечатлила Мариам Тилляева, и он положил на нее глаз. Кроме того, Тимур был уверен, что его чувства взаимны, но в итоге девушка его отвергла.