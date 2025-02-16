Суд взыскал с Ильи Авербуха 20 тысяч рублей из-за неоплаченного штрафа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Судебный участок мирового судьи №285 принял решение оштрафовать фигуриста Илью Авербуха за неуплату двух административных штрафов в срок. Теперь он обязан будет заплатить штраф в двукратном размере - по 10 тысяч рублей за каждое административное нарушение.

Известно, что Авербух проигнорировал повестки в суд, не явившись на заседание. Причины своего отсутствия фигурист не объяснил.

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