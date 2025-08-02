Суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни «Ласкового мая»

Суд вновь отказал Андрею Разину в правах на песни «Ласкового мая». Подробности приводит РИА Новости.

В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни группы, которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову.

Также «суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года», на основании которого Разин претендовал на исключительные права. По этой причине документ был признан нейдествительным.

Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Права на песни «Ласкового мая» остаются у исполнителя и его наследников.

Ранее мы писали о том, что скандальный продюсер Андрей Разин решил воссоздать «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос».

Также сообщалось, что Андрей Разин неожиданно поддержал