Андрей Разин неожиданно поддержал плагиат песен «Ласкового мая». Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне молодой исполнитель Amirchik выпустил кавер на хит «Розовый вечер». При этом с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным коллектив артиста не согласовывал возможность выпуска песни.

Однако, как оказалось, сам Разин вовсе не против того, чтобы молодые артисты продвигали творчество Юрия Шатунова. При этом продюсер назвал подобные каверы плагиатом.

«Многие спрашивают, у меня: „Это плагиат?“. Конечно, стопроцентный плагиат. Я очень приветствую. Мы с Юрой всегда мечтали, чтобы эта музыка была вечной. Не важно есть у вас голос, нет, — главное чтобы душа была. А этот Амирчик с душой», — заявил он.

Разин добавил, что готов поддерживать исполнение песен «Ласкового мая» другими певцами.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Разин предъявил новые претензии к вдове певца.