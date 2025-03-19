Суд вернул Сергею Жукову иск к «двойнику» на 5 млн рублей

Суд вернул российскому певцу Сергею Жукову иск, поданный им к своему «двойнику». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Напомним — исполнитель Андрей Белянин играет трибьют-шоу, посвященные группе «Руки вверх!», при этом полностью копируя стиль и певческую манеру Жукова. Самого Сергея данная ситуация не устраивает — он подал иск на 5 млн рублей к своей «копии».

Впрочем, в силу неизвестных причин, заявление не было принято.

«Арбитражный суд иск Жукову вернул», — утверждает «Звездач».

Ранее Сергей Жуков заявил, что никогда не передавал права на песни «Руки вверх!». Сделал он это на фоне конфликта с бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым.

До этого Жуков подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы, в котором просит запретить издательству «Джем» и ООО «Компания Топ7» требовать блокировки фильма «Руки вверх!» на различных онлайн-площадках. Ответчики утверждают, что им якобы принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. В свою очередь представители Жукова заверили, что в фильме использованы новые фонограммы, созданные музыкантом специально для проекта.