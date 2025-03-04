Сергей Жуков погряз в судебных разбирательствах: новые подробности

Певец Сергей Жуков подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы, в котором просит запретить издательству «Джем» и ООО «Компания Топ7» требовать блокировки фильма «Руки вверх!» на различных онлайн-площадках.

По данным РИА Новости, после премьеры картины ответчики стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм. В различные ведомства было подано более 20 заявлений, но все были отклонены.

При этом утверждают, что им якобы принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен.

При этом представители Жукова заверили, что в фильме использованы новые фонограммы, созданные музыкантом.

«Жуков просит пресечь действия издательства "Джем" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», - сказал агентству представитель певца.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые «минусовки» «Руки Вверх!».

Ранее Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о содействии в судебных разбирательствах за право на песни коллектива.