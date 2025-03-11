Сергей Жуков заявил, что никогда не передавал права на песни «Руки вверх!»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что никогда не передавал авторские права на песни музыкального коллектива продюсеру Андрею Маликову. По его словам, все права на композиции из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов» закреплены за ним и экс-участником группы Алексеем Потехиным.

«Мы зарегистрированы в качестве авторов указанных произведений в реестре Российского Авторского Общества, свои авторские права на указанные произведения никогда не передавали А. Черкасову, А. Маликову или любым аффилированным с ними лицам», — приводит aif.ru слова Жукова.

При этом артист пояснил, что судебные разбирательства относятся к смежным правам на фонограммы, которые были включены в указанные альбомы.

Напомним, 9 марта Жуков и Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче прав на фонограммы группы «Руки вверх». Музыканты оспаривают сделки между Андреем Маликовым и ООО «Издательство Джем».

Также Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые «минусовки» «Руки Вверх!».

Ранее Сергей Жуков подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы, в котором просит запретить издательству «Джем» и ООО «Компания Топ7» требовать блокировки фильма «Руки вверх!» на различных онлайн-площадках. Ответчики утверждают, что им якобы принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. В свою очередь представители Жукова заверили, что в фильме использованы новые фонограммы, созданные музыкантом специально для проекта.