Объявили в розыск по уголовному делу: счета блогера Сергея Косенко на 206 млн рублей арестовали в России

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск. Кроме того, счета инфлюенсера заблокировали, передает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В России арестовали все счета фигуранта уголовного дела. На них Сергей хранил 206 миллионов рублей.

Косенко разыскивают по двум статьям Уголовного кодекса. Так, его обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Поводом для этого послужило видео. На нем блогер бросил своего сына в сугроб. Ребенок в комбинезоне подлетел, а после полностью погрузился в снег.

Ранее сообщалось, что суд снял арест со счетов Елены Блиновской. Она хранила на них около 97 млн рублей. Деньги пойдут на оплату долга.