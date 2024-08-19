«Суд отнесся критически»: адвокат потерпевшей стороны отреагировал на новость про УДО Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевших не касаются планы Михаила Ефремова на УДО. Об этом сообщает Газета.Ru.

19 августа в СМИ появилась новость о том, что актер выйдет на свободу по УДО в декабре из-за риска инсульта. Журналисты поинтересовались у адвоката, может ли семья погибшего в ДТП курьера повлиять на освобождение Ефремова. Александр, представляющий интересны потерпевшей стороны, заявил, что их «никоим образом не касаются дела защиты Ефремова».

«Это его адвокаты, пусть они работают. Был суд, и на суде, когда Ефремова увезли в больницу, выяснилось, что это актерское мастерство играет. Там ничего не случилось. Поэтому суд отнесся очень критически к тому, что случилось с Ефремовым в 2020 году. Если сейчас по УДО… Я не знаю, он болен или что-то еще — это будет решать местный суд», — высказался адвокат.

Ранее адвокат Михаила Ефремова отреагировал на новость о досрочном освобождении актера. Подробности читайте в этой новости.

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