Адвокат Михаила Ефремова отреагировал на новость о досрочном освобождении актера

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал новость о том, что актер выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в декабре. Его слова приводит Super.

Как признался защитник, распространившаяся в Сети информация является фейком.

«Эта информация не соответствует действительности... Я в последние два года и настоящее время единственный действующий в его интересах адвокат», - поделился Падалко.

К настоящему моменту артист отсидел за смертельное ДТП 3,5 года из 7,5. Защита звезды предпринимала шаги для УДО и раньше, однако в выходе на свободу отказывали по причине нарушений внутреннего распорядка колонии.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риска инсульта. В частности, сейчас у актера наблюдаются головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.