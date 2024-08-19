Политик Милонов извинился перед Иваном Ургантом за слова о гражданстве Израиля

Политик Виталий Милонов извинился перед Иваном Ургантом за слова о гражданстве Израиля. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Виталий Милонов резко высказался в адрес Ивана, осудив его в получении гражданства Израиля в тяжелые времена для России. В беседе с Ксенией Собчак политик извинился перед телеведущим, заявив, что «базировался на ложной информации». Как выяснилось, Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году. При этом политик по-прежнему считает, что для Ивана «нехорошо иметь паспорт Израиля».

«Политик отвечает за свои слова, ой, как отвечает! Я извиняюсь перед Ургантом за то, что я базировался на ложной информации. Я не сам это выдумал, видимо, где-то прочитал, видимо, где-то слышал. Потому что сам я этого не видел. Если это неправда, то я говорю, что я ошибся», — высказался Милонов.

Сам Ургант никак не комментировал извинения политика.

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