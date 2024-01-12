Суд нашел пропаганду ЛГБТ* в клипе 1999 года «Город» группы «Танцы Минус»

Таганский суд Москвы нашел в самом популярном клипе рок-группы «Танцев Минус» признаки пропаганды нетрадиционных отношений и оштрафовал на миллион рублей телевизионный холдинг «Ред Медиа» за показ видеоряда на песню «Город».

«Музыкальный клип "Танцы минус — Город" содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — приводит Газета.Ru постановлении суда.

Поводом для судебного разбирательства стала сцена поцелуя между двумя девушками.

В свою очередь, представлявший интересы холдинга «Ред Медиа» адвокат назвал клип «Город» пропагандирующим любовь к России. Он пояснил, что поцелуй героинь был вызван радостью от хорошей погоды, пейзажей Санкт-Петербурга и красоты вокалиста группы Вячеслава Петкуна.

Ранее мы писали, что телеканал «Жара» оштрафовали на миллион рублей из-за пропаганды ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в клипе на песню Prisoner («Заключенный») Майли Сайрус.

Кроме того, Таганский суд Москвы нашел пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация) в клипе Николая Баскова на песню «Странник».

*(признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)