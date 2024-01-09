Телеканал «Жара» оштрафовали на миллион рублей из-за пропаганды ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), об этом сообщает Фонтанка.

Таганский районный суд Москвы рассмотрел иск против ООО «Жара ТВ». Судья посчитала клип на песню Prisoner («Заключенный») Майли Сайрус и Дуа Липы пропагандой ЛГБТ* и признала телеканал виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ.

В итоге «Жара» должна выплатить по решению суда 1 миллион рублей штрафа. Отметим, что это не первый случай в России, когда телеканалы наказывают за пропаганду однополых отношений. Так, в сентябре 2023 года тот же самый телеканал получил штраф за трансляцию клипа Girls («Девушки») Карди Би и Риты Оры.

А в декабре 2023 года телеканал «Точка ТВ» был оштрафован из-за показа клипа Николая Баскова «Странник». Суд установил, что «отношения лирического героя с лицом мужского пола позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».

Ранее мы писали о том, что рэпер Vacio обжаловал штраф в размере 200 тысяч рублей после «голой» вечеринки.

*признана экстремистской в РФ и запрещена.