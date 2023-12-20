Обнаружили ревность: в клипе Баскова с участием Манучарова нашли пропаганду ЛГБТ*

Суд нашел пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация) в клипе Николая Баскова с участием Манучарова, об этом сообщает Ura.ru.

Российский телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на миллион рублей за показ клипа на песню «Странник» Николая Баскова. Как стало известно из текста решения Таганского районного суда Москвы, в клипе обнаружили «признаки романтического межличностного отношения» между «лирическим героем» и другим мужчиной.

По мнению суда, ревностные отношения по ходу клипа возникают между героем Николая Баскова и персонажем Вячеслава Манучарова, который целуется с женщиной.

Кроме этого, в клипе присутствуют сцены «чувственного взаимодействия двух девушек в сексуальном контексте», гласит решение суда. Сам артист никак не комментировал решение суда. Отметим, что клип «Странник» вышел еще в 2012 году.

Ранее мы писали о том, что Басков работает в Новый год, чтобы выплатить кредит на ремонт в доме.

*30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ.