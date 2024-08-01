Суд наложил арест на имущество Елены Блиновской и ее родственников

Суд арестовал имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее родственников стоимостью более 650,5 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате налогового преступления», — сказано в сообщении.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле минувшего года при попытке выехать из России. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, позднее ей также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате «королеву марафонов» отправили в СИЗО.

Ранее мы писали, что зарплата Алексея Блиновского в зоне СВО составляет 255 тысяч рублей. Уточняется, что супругу «королевы марафонов» придется служить 395 лет, чтобы погасить долг жены перед Федеральной налоговой службой.

Также отец Елены Блиновской рассказал, как и на что живет после ареста дочери и блокировки счетов.