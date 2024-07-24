«Счета заблокировали»: отец Елены Блиновской рассказал, на что живет и когда закончится этот ужас для их семьи

Отец предпринимательницы Елены Блиновской Олег Останин рассказал, что живет на средства от небольшого бизнеса. При этом личные счета родственника заблокированы.

Останин дал комментарий изданию Super. У отца Блиновской спросили, на что он живет.

«У меня еще пока есть небольшой бизнес, поэтому живу. Его не заблокировали. Личные счета заблокировали», - сказал мужчина.

На вопрос, переживает ли он за дочь, говорит что «уже отпереживался» и «все понял, все знает». Комментируя происходящее, он отметил, что «ничего хорошего».

Мужчина видится с родными внуками и общается с детьми Елены – это не запрещено.

Также у Останина интересовались, когда, по его мнению, закончится этот «ужас» для их семьи.

«Год минимум. А то и полтора-два. Сегодня надеялся. Ну нельзя так – просто держать мать четверых несовершеннолетних детей. Кому она что сделала плохого? Я не знаю», - заключил папа Блиновской.

24 июля суд продлил арест предпринимательнице до 19 августа. На суде обвиняемая была в платье, стоимость которого составляет 100 тыс. рублей. Елена утверждала, что находится в СИЗО из-за подруги.