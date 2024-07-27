Придется служить 395 лет, чтобы расплатиться с долгами: раскрыта зарплата Алексея Блиновского

Муж находящейся в СИЗО «королевы марафонов» Елены Блиновской находится в ДНР и возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под обстрел. Алексею Блиновскому придется служить 395 лет, чтобы погасить долг жены перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, базовая зарплата Блиновского составляет 255 тысяч рублей в месяц. Также есть премии за выполнение заданий и доплаты за участие в штурмах.

Недавно Алексей Блиновский покинул позиции под городом Красногоровка, где служил в штурмовом подразделении. Туда он перешел из 95-го стрелкового полка. Напомним, что у Алексея статус «доброволец».

Ранее сообщалось, что находящегося в зоне СВО мужа «королевы марафонов» могут признать банкротом. По данным СМИ, Блиновский должен банкам 7 млн 636 тыс. рублей. При этом долг его супруги Елены перед ФНС составляет 1,21 млрд рублей.